"Україна готова до створення спільних підприємств": Умєров зустрівся із гендиректором Rheinmetall Паппергером

Про це Умєров розповів у соцмережах.

"Продовжуємо діалог з індустріальними партнерами... Обговорили співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО. Для України ключове значення має розвиток власного ОПК, і ми відкриті до обміну досвідом з партнерами", - зазначив український міністр.

Він наголосив, що Україна готова до створення спільних підприємств. За словами Умєрова, в України уже є успішний досвід такої співпраці, тож наразі Міноборони продовжує розширювати виробничі можливості разом із партнерами.

"Вдячний Арміну Паппергеру за підтримку України та готовність Rheinmetall до реалізації нових взаємовигідних проєктів", - підкреслив голова Міноборони України.