"Україна готова до створення спільних підприємств": Умєров зустрівся із гендиректором Rheinmetall Паппергером
У неділю, 16 лютого, міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із генеральним директором німецької збройової компанії Rheinmetall Арміном Паппергером та обговорив плани на співпрацю
Про це Умєров розповів у соцмережах.
"Продовжуємо діалог з індустріальними партнерами... Обговорили співпрацю у виробництві боєприпасів, бронетехніки та систем ППО. Для України ключове значення має розвиток власного ОПК, і ми відкриті до обміну досвідом з партнерами", - зазначив український міністр.
Він наголосив, що Україна готова до створення спільних підприємств. За словами Умєрова, в України уже є успішний досвід такої співпраці, тож наразі Міноборони продовжує розширювати виробничі можливості разом із партнерами.
"Вдячний Арміну Паппергеру за підтримку України та готовність Rheinmetall до реалізації нових взаємовигідних проєктів", - підкреслив голова Міноборони України.
- На початку року Міністерство оборони України уклало угоду з німецькою компанією Rheinmetall на постачання партії зі 180 тис. 35-мм боєприпасів для зенітних танків Gepard.
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