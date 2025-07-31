Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН через російську атаку 31 липня

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

"Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку Росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві. Екстрене засідання Ради безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня", – заявив він.

Міністр наголосив, що російський диктатор Володимир Путін відкидає мирні зусилля та прагне затягнути війну проти України.

"Але світ має достатньо сили, аби його зупинити — завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню. Завтрашнє вечірнє засідання Радбезу ООН стане платформою, аби чітко заявити про такі рішучі позиції", – підкреслив Сибіга.