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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН через російську атаку 31 липня

Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
22:53
Світ радбез ООН

У пʼятницю, 1 серпня, відбудеться екстрене засідання Ради безпеки ООН у відповідь на чергову атаку РФ на Україну 31 липня

Зміст

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

"Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку Росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві. Екстрене засідання Ради безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня", – заявив він.

Міністр наголосив, що російський диктатор Володимир Путін відкидає мирні зусилля та прагне затягнути війну проти України.

"Але світ має достатньо сили, аби його зупинити — завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню. Завтрашнє вечірнє засідання Радбезу ООН стане платформою, аби чітко заявити про такі рішучі позиції", – підкреслив Сибіга. 

  • Російська окупаційна армія в ніч на 31 липня атакувала Україну ракетами й "шахедами". У Києві внаслідок обстрілу загинули 16 людей, кілька десятків містян постраждали.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ООН
російська армія
МЗС України
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
Андрій Сибіга
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