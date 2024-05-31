"Україна має право на самооборону": Столтенберг наполягає на ударах по територіях РФ

Про це він заявив на міністерській зустрічі НАТО, передає "Європейська правда".

Столтенберг наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території: "Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту".

За його словами, для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натовську зброю.

Крім цього, дедалі більше членів НАТО надають дозвіл Україні на використання своєї зброї, додав генсек.