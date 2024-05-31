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"Україна має право на самооборону": Столтенберг наполягає на ударах по територіях РФ

31 травня, 2024 п'ятниця
09:51
Світ Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону й може завдавати ударів західною зброєю по території Росії

Зміст

Про це він заявив на міністерській зустрічі НАТО, передає "Європейська правда".

Столтенберг наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території: "Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту".

За його словами, для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натовську зброю.

Крім цього, дедалі більше членів НАТО надають дозвіл Україні на використання своєї зброї, додав генсек.

  • 25 травня Столтенберг закликав країни-члени Альянсу зняти заборону для України атакувати переданою зброєю військові цілі в Росії.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
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