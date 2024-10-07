Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для боротьби з наслідками повені
Президент України Володимир Зеленський наказав передати гуманітарну допомогу Чехії для подолання наслідків надзвичайної ситуації внаслідок повені
Про це повідомляє Офіс президента.
"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Чеській Республіці", - йдеться в указі
Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці.
- Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
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