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Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії для боротьби з наслідками повені

Ксенія Золотова
7 жовтня, 2024 понедiлок
23:44
Світ гуманітарна допомога

Президент України Володимир Зеленський наказав передати гуманітарну допомогу Чехії для подолання наслідків надзвичайної ситуації внаслідок повені

Зміст

Про це повідомляє Офіс президента.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Чеській Республіці", - йдеться в указі  

Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці.

  • Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
Теги:
Україна
Чехія
гуманітарна допомога
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