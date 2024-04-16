"Україна напала б на РФ за допомогою НАТО, якби не "СВО": добірка фейків у світі за 16 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 16 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 квітня у світі з'явилась одна маніпуляція та два фейки.
Дезінформація: Висока ціна на нафту є найбільшим прискорювачем неминучого економічного колапсу США. Саме тому американський уряд не може дозволити собі війну з Іраном, а Україну просять припинити атакувати російські нафтопереробні заводи. Зараз Україна шантажує США. "Платіть, або ми відправимо ціну на нафту на Місяць", – німецько-фінський блогер Кім Дотком написав у X.
Дезінформація: "У Росії не було іншого вибору, окрім як розпочати "спеціальну військову операцію" в лютому 2022 року, інакше Україна, ймовірно, напала б на Росію за допомогою НАТО, плани були готові", – написала нідерландська журналістка Соня ван ден Енде в Freesuriyah. eu.
Маніпуляція: "НАТО зробило свій внесок у знищення України в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Коли ця війна закінчиться, Україна, яка існує сьогодні, більше не існуватиме взагалі, в жодному вигляді чи формі. Її буде ліквідовано з планети", – заявив американський коментатор Скотт Ріттер.
- Раніше ірландський журналіст Чей Боуз заявив, що президент України нібито закликав розпочати Третю світову війну.
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