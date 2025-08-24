Україна отримає €2 млн від Латвії на закупівлю зброї в межах PURL: Шмигаль зустрівся зі своїм латвійським колегою Спрудсом
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та подальшу співпрацю у сфері оборони
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Подякував за візит в Україну в ці важливі святкові дні. Ми високо цінуємо всю допомогу, яку Латвія надала нам від початку повномасштабної війни. Зокрема, важливим для нас є останнє рішення уряду Латвії про виділення 2 млн євро на закупівлю зброї в межах PURL", - зазначив Шмигаль.
Крім того, він відзначив активну роль Латвії у діяльності Коаліції дронів, підкресливши її важливий внесок.
Під час зустрічі сторони обговорили короткострокові та довгострокові плани оборонної співпраці. Шмигаль поінформував латвійського колегу про поточну ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони України для стримування ворога.
"Серед наших пріоритетів — активізація спільного виробництва як в Україні, так і в Латвії. Обговорили також продовження участі латвійських партнерів у програмі тренування українських військових. Продовжуємо активну співпрацю задля зміцнення безпеки та наближення справедливого миру", - підсумував він.
- Будівлю міністерства закордонних справ Латвії прикрасили українськими прапорами та підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.
