Україна отримає від Фінляндії пакет військової допомоги на €118 млн
Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько €118 млн
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.
У відомстві зазначили, що це вже 25-й пакет оборонної допомоги Україні. Вартість нової партії оцінюють приблизно в €118 млн. Загалом Фінляндія вже надала Україні оборонну допомогу на загальну суму €2,3 млрд.
"Військова ситуація в Україні залишається серйозною. Як і обіцяла, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися", - наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.
Із міркувань безпеки, інформацію про зміст допомоги, способи її доставки та графік поставок не розкривають.
Зазначається, що під час ухвалення рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінської армії.
- Конфедерація фінської промисловості запустила збір пожертв на енергообладнання, аби допомогти Україні взимку.
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