Україна придбала у Франції вже другу радарну систему СМ200 для ППО

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що технологічна компанія Thales 7 червня оголосила про закупівлю Міністерством оборони України другої системи протиповітряної оборони для “сприяння захисту своєї території” від російської армії. Зауважується, що продуктивність системи визнана на полі бою.

Водночас сума контракту не уточнюється.

"ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі та висотні цілі, забезпечуючи координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad)", - заявляють у компанії.

За інформацією виробника, система містить радар повітряного спостереження Ground Master 200, систему радіозв’язку, центр управління ControlView і портативний термінал розподілу озброєння.

Довідка. Радар Ground Master 200 - це радар середньої дальності, який можна перевозити на вантажівці. Він може виявити ворожий літак на відстані 250 км і боротися з ним на відстані 100 км. За словами виробника, він також забезпечує захист від ракет і артилерійського вогню, сповіщаючи наземні війська про ворожий вогонь.