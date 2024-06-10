Україна придбала у Франції вже другу радарну систему СМ200 для ППО
Міністерство оборони України уклало угоду з французькою компанією Thales на постачання вже другої радарної системи Control Master 200 для підсилення протиповітряної оборони
Про це повідомляє Le Monde.
Зазначається, що технологічна компанія Thales 7 червня оголосила про закупівлю Міністерством оборони України другої системи протиповітряної оборони для “сприяння захисту своєї території” від російської армії. Зауважується, що продуктивність системи визнана на полі бою.
Водночас сума контракту не уточнюється.
"ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі та висотні цілі, забезпечуючи координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad)", - заявляють у компанії.
За інформацією виробника, система містить радар повітряного спостереження Ground Master 200, систему радіозв’язку, центр управління ControlView і портативний термінал розподілу озброєння.
Довідка. Радар Ground Master 200 - це радар середньої дальності, який можна перевозити на вантажівці. Він може виявити ворожий літак на відстані 250 км і боротися з ним на відстані 100 км. За словами виробника, він також забезпечує захист від ракет і артилерійського вогню, сповіщаючи наземні війська про ворожий вогонь.
- Ще у лютому 2023 року стало відомо, що ЗСУ отримають ще одне озброєння передове західне - сучасні радари Ground Master 200 виробництва Франції.
- А нещодавно повідомлялося, що Франція передасть Києву в межах військової допомоги ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T.
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