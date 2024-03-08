Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 березня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.

Маніпуляція: "Україна зловживає сервісом Starlink, порушуючи угоду з Ілоном Маском про використання його технології лише в мирних цілях. Ілон забезпечив українців безкоштовним інтернетом у важкий для них час, і як Зеленський віддячив йому? Заплямувавши Starlink як знаряддя вбивства», – Кім Дотком написав у X.

Маніпуляція: Ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон заявив: "Росіяни продовжуватимуть перемагати українців, а українці продовжуватимуть зазнавати поразки через просту комбінацію двох факторів: по-перше, вони не мають тренованої військової сили... по-друге, вони не мають можливості виробляти зброю".

Маніпуляція: "Україна руйнує себе заради божевільного американського президента і корумпованого комедійного українського президента. Як довго це може тривати?" – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.