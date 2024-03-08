"Україна руйнує себе заради корумпованого комедійного президента": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 8 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 8 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 березня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.
Маніпуляція: "Україна зловживає сервісом Starlink, порушуючи угоду з Ілоном Маском про використання його технології лише в мирних цілях. Ілон забезпечив українців безкоштовним інтернетом у важкий для них час, і як Зеленський віддячив йому? Заплямувавши Starlink як знаряддя вбивства», – Кім Дотком написав у X.
Маніпуляція: Ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон заявив: "Росіяни продовжуватимуть перемагати українців, а українці продовжуватимуть зазнавати поразки через просту комбінацію двох факторів: по-перше, вони не мають тренованої військової сили... по-друге, вони не мають можливості виробляти зброю".
Маніпуляція: "Україна руйнує себе заради божевільного американського президента і корумпованого комедійного українського президента. Як довго це може тривати?" – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.
- 4 березня стало відомо, що у соцмережах шириться фейк про те, що нібито на кордоні з країнами ЄС готуються фортифікаційні споруди.
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