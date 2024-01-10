Україна ще на рік продовжила безвізовий режим для громадян Британії
Президент Володимир Зеленський своїм указом 10 січня продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію країни для громадян Великої Британії та Північної Ірландії
Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.
Зазначається, що подовжений безвізовий режим діятиме до 30 січня 2025 року.
"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2025 року", - йдеться у документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- Нагадаємо, Україна ввела безвізовий режим для громадян Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року.
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