Україна ще на рік продовжила безвізовий режим для громадян Британії

Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

Зазначається, що подовжений безвізовий режим діятиме до 30 січня 2025 року.

"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2025 року", - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.