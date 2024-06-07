Україна та Франція підписали угоди щодо фінансування критичної інфраструктури

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.

Як стверджує президент Франції, делегації Києва та Парижа провели перемовини про відбудову України, за висновками яких було вирішено створити нові інструменти, щоб супроводжувати цей процес.

"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови", - зазначив Макрон.

За його словами, 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам.