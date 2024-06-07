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Україна та Франція підписали угоди щодо фінансування критичної інфраструктури

7 червня, 2024 п'ятниця
21:35
Світ Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (праворуч)

У п'ятницю, 7 червня, президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали угоди про фінансування відбудови критичної інфраструктури України

Зміст

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.

Як стверджує президент Франції, делегації Києва та Парижа провели перемовини про відбудову України, за висновками яких було вирішено створити нові інструменти, щоб супроводжувати цей процес.

"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови", - зазначив Макрон.

За його словами, 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам.

  • У п'ятницю, 7 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про надання Україні першої серії Mirage 2000 та початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків.

Теги:
Україна
Франція
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Емманюель Макрон
допомога Україні
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