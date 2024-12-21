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Україна та Іспанія узгодили графік постачання озброєння на початок 2025 року

Світлана Кравченко
21 грудня, 2024 субота
06:31
Світ Україна Іспанія

Міністр оборони України Рустем Умєров 20 грудня провів розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес. Зокрема, міністри обговорили графік постачання озброєння та техніки Україні

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що під час розмови Умєров і Роблес обговорили ключові питання планування військової допомоги Україні на 2025 рік і розглянули графік постачання озброєння та техніки протягом найближчих 2 місяців.

Український міністр запропонував іспанській стороні долучитися до оснащення нових бригад ЗСУ.

Він також подякував Іспанії за надані системи HAWK, які значно посилили нашу протиповітряну оборону. Також посадовці обговорили можливість додаткової допомоги для захисту українського неба.

"Окремо відзначив внесок Іспанії у підготовку українських військових, що є вагомим елементом нашої співпраці. Ще один важливий напрямок, якого торкнулися, – перспективи залучення іспанських оборонних компаній до спільних проєктів в Україні", - додав Умєров.

  • Тим часом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна не надсилатиме своїх військових в Україну.
     
Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
Іспанія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Рустем Умєров
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