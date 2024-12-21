Прем'єр Санчес заявив, що Іспанія не надсилатиме своїх військових в Україну
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розповів, чи розглядає його країна відправку миротворчої місії в Україну
Про це пише Politico.
У Санчеса запитали, чи підтримає він миротворчу операцію в Україні після закінчення війни.
"Ми не бачимо розгортання іспанських військ на українській землі", - сказав він.
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- 19 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що є позитивні зрушення в дискусіях щодо можливості розміщення в Україні миротворчих військ.
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