Україна й Словаччина планують спільно виробляти інженерну техніку, - Умєров

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні в рамках міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною обговорили важливі питання співпраці у сфері оборони. Очікуємо нові оборонні контракти. Нещодавно ми підписали угоду про збільшення виробництва снарядів для України підприємством, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині", - зазначив він.

Водночас Умєров розповів про плани України й Словаччини щодо спільного виробництва інженерної техніки. За словами очільника Міноборони, вироблятимуть зокрема розмінувальні машини Bozena з локалізацією виробництва в Україні.

"Словаччина також готова надати власну інженерну техніку для розмінування, що прискорить очищення наших територій", - підкреслив Умєров.