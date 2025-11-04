"Україна залишається рішуче налаштованою на шлях до членства в ЄС": Єврокомісія ухвалила звіт про розширення

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Попри невпинну війну агресії з боку Росії, Україна залишається рішуче налаштованою на свій шлях до членства в ЄС, успішно завершивши процес скринінгу та просунувшись у ключових реформах", - підкреслюється у звіті.

Зазначається, що Європейська комісія позитивно оцінила дорожні карти України щодо верховенства права, державного управління, функціонування демократичних інституцій та план дій щодо національних меншин.

"Україна виконала умови, необхідні для відкриття кластерів: один (основи), шість (зовнішні відносини) та два (внутрішній ринок). Комісія очікує, що Україна виконає умови для відкриття решти трьох кластерів та працює над тим, щоб Рада мала можливість просунути відкриття всіх кластерів до кінця року", - поінформували у звіті.

Єврокомісія висловила готовність підтримати мету українського уряду - завершити переговори щодо вступу до ЄС орієнтовно до кінця 2028 року, проте наголосила на необхідності прискорення реформ, особливо у сфері основ та верховенства права.

Реакція Зеленського

Президент наголосив, що це найкращий результат оцінювання на сьогодні і доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів.

"Прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян. Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною", - написав Зеленський.

Він також висловив очікування рішучих дій Євросоюзу для усунення всіх "штучних перешкод" на шляху до сильної та єдиної Європи.