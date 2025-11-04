Єврокомісія розкритикувала українську владу за тиск на антикорупційні органи та громадянське суспільство, - Reuters оприлюднив текст звіту щодо вступу в ЄС

Про це йдеться у проєкті звіту Європейської комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters.

"Попри дуже складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну Росії, Україна протягом останнього року продовжувала демонструвати надзвичайну відданість шляху до вступу в ЄС", - йдеться в документі, що є частиною звіту про розширення ЄС, який, як очікується, буде прийнятий у вівторок, 4 листопада.

Водночас у Брюсселі наголосили, що Києву слід досягти більшого прогресу у питаннях незалежності судів, боротьби з організованою злочинністю та поваги до громадянського суспільства.

У документі також згадуються нещодавні події, коли українська влада намагалася посилити контроль генпрокурора над антикорупційними органами, що викликало критику з боку ЄС.

"Нещодавні негативні тенденції, зокрема зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити", – йдеться в проєкті тексту ЄК.

Читайте також: Діалоги по кластерах щодо вступу України до ЄС будуть вестися, а потім будуть прийматися формальні рішення, - Безсмертний

Попри публічну підтримку більшості урядів країн ЄС, перспектива швидкого вступу України залишається віддаленою. Київ заявив, що прагне завершити переговори про членство до кінця 2028 року, однак, за оцінкою Комісії, для цього слід значно пришвидшити темпи реформ.

"Комісія зобов'язується підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідно прискорити темпи реформ, зокрема в основних сферах, таких як верховенство права", – йдеться в заяві.

Окремо в документі Єврокомісія запропонувала запровадити нові гарантії для захисту демократії та прав людини у країнах-кандидатах.

"Щоб гарантувати, що нові держави-члени продовжуватимуть захищати та підтримувати свої досягнення у сфері верховенства права, демократії та основних прав, Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів про приєднання", – йдеться у звіті.