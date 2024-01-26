Україна запросила Сі Цзіньпіна на саміт щодо Формули миру в Швейцарії
Заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, Україна запросила очільника Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у саміті щодо української Формули миру в Швейцарії
Про це Жовква розповів в інтерв'ю Reuters.
"Ми безумовно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні президента Китайської Народної Республіки", - сказав Жовква.
За його словами, участь КНР у саміті щодо Формули миру дуже важлива для України.
"Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті", - додав заступник голови ОП.
Раніше на прохання президента Володимира Зеленського Швейцарія погодилася прийняти саміт щодо України за участі світових лідерів на своїй території. Місце та час його проведення наразі невідомі.
- 14 січня міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією. У Пекіні відреагували.
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