Україна запросила Сі Цзіньпіна на саміт щодо Формули миру в Швейцарії

Про це Жовква розповів в інтерв'ю Reuters.

"Ми безумовно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні президента Китайської Народної Республіки", - сказав Жовква.

За його словами, участь КНР у саміті щодо Формули миру дуже важлива для України.

"Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті", - додав заступник голови ОП.

Раніше на прохання президента Володимира Зеленського Швейцарія погодилася прийняти саміт щодо України за участі світових лідерів на своїй території. Місце та час його проведення наразі невідомі.