"Україні було б краще прийняти умови Росії": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 19 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 19 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.
Маніпуляція: "Незважаючи на значну опозицію щодо виділення додаткових коштів для України, Конгрес, ймовірно, проігнорує це і виділить ще 60 мільярдів доларів на війну, яку вже програно", – малайзійський конспіролог Ян Майлз Чонг написав у X.
Маніпуляція: "Заяви російської сторони свідчать про те, що для України було б краще прийняти умови Росії. Україна не має жодних шансів на перемогу у цій війні. Це було зрозуміло від самого початку. Військовий потенціал Росії незмірно сильніший, ніж в України та Заходу", – заявив полковник французької авіації Режис Шамань.
Маніпуляція: "Зрозуміло, наша зовнішня політика непослідовна – але тільки дурень може очікувати від США послідовної зовнішньої політики. А Зеленський, очевидно, той самий дурень. Якби це було не так, він би виконав умови миру, на які погодився два роки тому, і відтоді людям не довелося б помирати", – заявила американська співведуча подкасту Redacted Наталі Морріс.
- Російська пропаганда завдяки фейкам намагається посіяти паніку серед українського населення.
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