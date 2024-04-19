Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.

Маніпуляція: "Незважаючи на значну опозицію щодо виділення додаткових коштів для України, Конгрес, ймовірно, проігнорує це і виділить ще 60 мільярдів доларів на війну, яку вже програно", – малайзійський конспіролог Ян Майлз Чонг написав у X.

Маніпуляція: "Заяви російської сторони свідчать про те, що для України було б краще прийняти умови Росії. Україна не має жодних шансів на перемогу у цій війні. Це було зрозуміло від самого початку. Військовий потенціал Росії незмірно сильніший, ніж в України та Заходу", – заявив полковник французької авіації Режис Шамань.

Маніпуляція: "Зрозуміло, наша зовнішня політика непослідовна – але тільки дурень може очікувати від США послідовної зовнішньої політики. А Зеленський, очевидно, той самий дурень. Якби це було не так, він би виконав умови миру, на які погодився два роки тому, і відтоді людям не довелося б помирати", – заявила американська співведуча подкасту Redacted Наталі Морріс.