Українці повинні прийняти фундаментальне рішення: перемовини чи боротьба, - Блінкен

Про це повідомляє офіційний вебсайт уряду США.

"Українці повинні прийняти фундаментальне рішення: продовження боротьби чи бажання вести переговори та намагатися дійти до припинення вогню. Фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія це зробити й робитиме це добросовісно. Ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі можливості для укладення найсильнішої угоди", - заявив Ентоні Блінкен.

За словами держсекретаря США, припинення вогню на справедливих та міцних умовах - це добре, проте мають бути гарантії, що РФ знову не нападе через декілька років.