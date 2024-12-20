Українці повинні прийняти фундаментальне рішення: перемовини чи боротьба, - Блінкен
У четвер, 19 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українцям доведеться ухвалити "фундаментальне рішення" стосовно війни
Про це повідомляє офіційний вебсайт уряду США.
"Українці повинні прийняти фундаментальне рішення: продовження боротьби чи бажання вести переговори та намагатися дійти до припинення вогню. Фундаментальне питання полягає в тому, чи готова Росія це зробити й робитиме це добросовісно. Ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі можливості для укладення найсильнішої угоди", - заявив Ентоні Блінкен.
За словами держсекретаря США, припинення вогню на справедливих та міцних умовах - це добре, проте мають бути гарантії, що РФ знову не нападе через декілька років.
- 16 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Говорили про посилення військової допомоги Україні.
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