Ультраправий кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор ЄС й витер об нього взуття

Про це повідомляє RMF24.

Браун відвідав міністерство з "депутатським втручанням у справі ліквідації польської гірничодобувної промисловості".

"Тут Польща, а не Брюссель!" - підписав він відео з прапором ЄС, яке опублікував у Х.

На кадрах видно, як кандидат у президенти зриває прапор Євросоюзу в міністерстві, а згодом - кидає на землю й витирає ним взуття.

"Такого немає. Такої держави немає. Слава Богу, такої держави ще немає, тому ми не будемо в Польщі, в польському міністерстві виставляти знаки ворожих нам організацій, які, слава Богу, не мають державного статусу.Такі емблеми не мають жодного правового захисту на території Польщі", - заявив Браун.

Tu jest Polska ???????? nie Bruksela! pic.twitter.com/MxGOoaufUe — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) May 6, 2025

Водночас згодом у мережі зʼявилося відео, на якому політик підпалює європейський прапор.