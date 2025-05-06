Ультраправий кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор ЄС й витер об нього взуття
Ультраправий кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун у будівлі міністерства промисловості в Катовіце зірвав прапор Європейського Союзу й витер об нього своє взуття
Про це повідомляє RMF24.
Браун відвідав міністерство з "депутатським втручанням у справі ліквідації польської гірничодобувної промисловості".
"Тут Польща, а не Брюссель!" - підписав він відео з прапором ЄС, яке опублікував у Х.
На кадрах видно, як кандидат у президенти зриває прапор Євросоюзу в міністерстві, а згодом - кидає на землю й витирає ним взуття.
"Такого немає. Такої держави немає. Слава Богу, такої держави ще немає, тому ми не будемо в Польщі, в польському міністерстві виставляти знаки ворожих нам організацій, які, слава Богу, не мають державного статусу.Такі емблеми не мають жодного правового захисту на території Польщі", - заявив Браун.
Водночас згодом у мережі зʼявилося відео, на якому політик підпалює європейський прапор.
- Під час спеціального засідання Європарламенту з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у Брюсселі 29 січня ультраправий польський євродепутат Гжегож Браун почав вигукувати "Молімося за жертв єврейського геноциду в Газі".
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