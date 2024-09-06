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Умєров у межах "Рамштайну" провів зустріч із міністрами оборони скандинавських та балтійських країн

Юлія Лаврук
6 вересня, 2024 п'ятниця
19:59
Світ

Міністр оборони України Рустем Умєров у межах засідання "Рамштайну" провів зустріч з очільниками міноборони Данії, Норвегії, Нідерландів, Латвії, Литви та Естонії

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Ключовою темою зустрічі були нові можливості для спільного виробництва української зброї. Умєров звернувся до партнерів із закликом розширити співпрацю в цій сфері.

"Перший приклад уже продемонструвала Данія, профінансувавши пряму закупівлю українського оборонного обладнання через Міноборони України. Нам потрібно більше таких ініціатив для зміцнення нашої спільної обороноздатності", – наголосив міністр.

За його словами, Україна має широкий портфель технологій, який може стати основою для співпраці. Зокрема, йдеться про виробництво українських ракет, розвідувальні, бойові та далекобійні дрони, наземні роботизовані комплекси для підтримки операцій на полі бою та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

  • Під час засідання "Рамштайну" міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про надання 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок Україні.
Теги:
Україна
Латвія
Естонія
Міністерство оборони
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Данія
Литва
Війна з Росією
підтримка України
Світ про Україну
Рустем Умєров
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