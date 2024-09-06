Умєров у межах "Рамштайну" провів зустріч із міністрами оборони скандинавських та балтійських країн

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Ключовою темою зустрічі були нові можливості для спільного виробництва української зброї. Умєров звернувся до партнерів із закликом розширити співпрацю в цій сфері.

"Перший приклад уже продемонструвала Данія, профінансувавши пряму закупівлю українського оборонного обладнання через Міноборони України. Нам потрібно більше таких ініціатив для зміцнення нашої спільної обороноздатності", – наголосив міністр.

За його словами, Україна має широкий портфель технологій, який може стати основою для співпраці. Зокрема, йдеться про виробництво українських ракет, розвідувальні, бойові та далекобійні дрони, наземні роботизовані комплекси для підтримки операцій на полі бою та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).