Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Умєров у Німеччині провів зустріч з Пісторіусом: обговорили постачання ракетних систем та боєприпасів для України

Умєров у Німеччині провів зустріч з Пісторіусом: обговорили постачання ракетних систем та боєприпасів для України

Юлія Лаврук
5 вересня, 2024 четвер
15:04
Світ Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Німеччини, де провів зустріч з очільником міноборони ФРН Борисом Пісторіусом. Голови відомств, серед іншого, обговорили постачання зброї для України

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Очільники оборонних відомств обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між країнами. Зокрема, на зустрічі йшлося про постачання сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальший розвиток протиповітряної оборони.

Умєров подякував німецьким партнерам за надані системи Patriot та зазначив, що ФРН замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких наша країна отримає до кінця цього року, а решту - у 2025.

"Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін замовив 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для ЗСУ.
Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
Німеччина
ППО
Війна з Росією
допомога Україні
Міністр оборони України
зброя для України
Рустем Умєров
Читайте також:
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
4 вересня, 2024 середа
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
Володимир Путін
Автор Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
Путін вважає, що може повільно та нескінченно поглинати Україну, - ISW
Володимир Путін
Автор Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
"Ніколи не відмовлялись": Путін назвав нову умову мирних переговорів РФ з Україною
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
16:18
Польща
Польща припинила пошуки "невідомого об'єкта", який залетів на територію країни 26 серпня
16:10
Міністерство молоді ф спорту, уряд
ВР призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту
16:10
Мішель Барньє
Новим прем'єр-міністром Франції став Мішель Барньє
16:04
OPINION
Вибори у Німеччині: немає підстав для розпачу
16:02
На фото: Джилліан Андерсон
Зірка "Сексуальної освіти" Джилліан Андерсон видала книжку про жіночі сексуальні фантазії
15:54
Карл Негаммер
Австрія готова стати майданчиком для переговорів України й РФ, - канцлер Негаммер
15:52
Світлана Гринчук
Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля
15:36
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На Лиманському напрямку ворог кидає в штурм професійні спецпідрозділи, - комбат 60-ї ОМБр
15:34
Олексій Кулеба
Олексія Кулебу призначили віцепрем’єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад
15:26
Ексклюзив
Ukraine Russia war live map, august 28 - september 4
У ворога не вистачить сил захопити Покровськ у цій наступальній кампанії, - військовий експерт Жмайло
15:20
Оновлено
полтава обстріл
Удар РФ по навчальному закладу в Полтаві 3 вересня: кількість загиблих зросла до 55, а поранених – до 328
15:17
Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"
Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зʼявиться на Netflix
15:15
Ольга Стефанішина
Рада призначила Стефанішину віцепремʼєркою з євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції
14:43
На фото: Емінем
Spotify виграв суд проти Емінема: репер роками не отримував роялті зі стримінгу
14:35
рушниця
У Мюнхені сталася стрілянина біля генконсульства Ізраїлю
14:18
У Дію додали нові військові облігації - Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак
14:16
Андрій Сибіга
Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ України
14:01
OPINION
Синдром азійського холуйства
13:55
евакуація
Укрзалізниця внесла зміни до евакуаційних рейсів з Донеччини
13:40
Поліція обшукує міськраду Чернігова та помешкання її керівників у справі про відчуження землі: в.о голови заявив про політичний тиск
13:34
Книжка Олександра Гавроша "Врятувати Тараса Шевченка"
Книжка Олександра Гавроша потрапила до списку Міжнародної ради з книг для молоді IBBY
13:31
Віталій Коваль
Парламент із другої спроби звільнив голову Фонду держмайна Коваля
13:15
Атака на Костянтинівку
Окупанти атакували Костянтинівку: є загиблий та поранені, пошкоджено приватні будинки
12:56
У Києві стартував другий книжковий форум KyivBookFest
12:48
Надія Помазан
Помазан виборола золото для України у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024
12:38
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Раджу змінити формулювання, - правозахисниця Денісова про законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років
12:35
Найближчими днями в Україні буде сонячно: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:28
Warner Bros. показала перший трейлер кіноадаптації гри Minecraft
12:23
Оновлено
Ірина Верещук
Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Верещук
12:19
Росіяни поцілили у два медзаклади Херсона: 2 працівників поранені
12:09
OPINION
Валерій Чалий
Кадрові зміни. Повернутися до УРСР
12:00
Дмитро Кулеба
Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ
11:48
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Мінветеранів, Мінкульт, Міндовкілля й інші: профільні комітети ВРУ рекомендували парламенту призначити очільників низки міністерств
11:44
Ексклюзив
Є ознаки, що ворог видихається, - майор запасу НГУ Гетьман
11:43
Алек Болдвін
Прокурор просить відновити справу Алека Болдвіна про вбивство українки Гатчінс і натякає на апеляцію
11:26
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський зазнає критики за кадрові зміни, а лейбористи сподіваються на прогрес у створенні трибуналу над Росією. Акценти світових ЗМІ 5 вересня
11:15
ППО, обстріл, ЗСУ
Уночі сили ППО знищили 60 ворожих безпілотників
11:15
OPINION
Микола Княжицький
Патріотизм майбутнього в Європі
11:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ з ночі атакувала Україну "шахедами" з півдня та півночі: у Києві й області працювала ППО, є збиті ворожі цілі
11:09
Верховна Рада
Комітет ВРУ підтримав кандидатуру Точицького на посаду очільника Міністерства з питань культури і стратегічних комунікацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV