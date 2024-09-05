Умєров у Німеччині провів зустріч з Пісторіусом: обговорили постачання ракетних систем та боєприпасів для України
Міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Німеччини, де провів зустріч з очільником міноборони ФРН Борисом Пісторіусом. Голови відомств, серед іншого, обговорили постачання зброї для України
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Очільники оборонних відомств обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між країнами. Зокрема, на зустрічі йшлося про постачання сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальший розвиток протиповітряної оборони.
Умєров подякував німецьким партнерам за надані системи Patriot та зазначив, що ФРН замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких наша країна отримає до кінця цього року, а решту - у 2025.
"Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку Росії", - йдеться у повідомленні.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін замовив 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для ЗСУ.
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