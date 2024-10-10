Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду

Про це інформує CNN.

За даними Національного центру ураганів США, "Мілтон" досягнув берега поблизу Сієста-Кі у Флориді. До цього часу його перекваліфікували з п'ятої на третю категорію небезпеки. Водночас він продовжить створювати небезпечні для життя штормові припливи, зливи і руйнівні вітри.

Про можливу повінь попередили майже 2 мільйонів людей, які мешкають у містах Тампа, Сент-Пітерсбург та Кліруотер.

"Випало від 6 до 12 дюймів дощу. Зливові паводки тривають або, як очікується, почнуться найближчим часом. Небезпечні для життя повені затоплять міські райони, автомагістралі, вулиці і підземні переходи", - попередила Національна метеорологічна служба Тампа.

За словами губернатора Флориди Рона Десантіса, щонайменше 19 торнадо підтверджено у Флориді і 116 попереджень про торнадо було видано по всьому штату.

"Наразі безпечна евакуація є надто небезпечною, тому ви маєте сховатися на місці і просто відсидітися", - сказав він.

Згодом стало відомо, що у Флориді внаслідок урагану без світла залишились понад 1,1 мільйона будинків і підприємств. Очікується, що кількість відключень зростатиме в міру того, як тропічний штормовий вітер просуватиметься вглиб штату.

У місті Сент-Пітерсбург за три години випало майже 23 сантиметри опадів: це тримісячна середня норма дощу для цього міста. Водночас у Тампі оголошено найвищий рівень небезпеки повеней, оскільки випало від 25 до 35 см опадів.