Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду
Вночі четверга, 10 жовтня, ураган "Мілтон" досягнув американського штату Флорида: він має третю категорію небезпеки, швидкість вітру становить 190 км на годину
Про це інформує CNN.
За даними Національного центру ураганів США, "Мілтон" досягнув берега поблизу Сієста-Кі у Флориді. До цього часу його перекваліфікували з п'ятої на третю категорію небезпеки. Водночас він продовжить створювати небезпечні для життя штормові припливи, зливи і руйнівні вітри.
Про можливу повінь попередили майже 2 мільйонів людей, які мешкають у містах Тампа, Сент-Пітерсбург та Кліруотер.
"Випало від 6 до 12 дюймів дощу. Зливові паводки тривають або, як очікується, почнуться найближчим часом. Небезпечні для життя повені затоплять міські райони, автомагістралі, вулиці і підземні переходи", - попередила Національна метеорологічна служба Тампа.
За словами губернатора Флориди Рона Десантіса, щонайменше 19 торнадо підтверджено у Флориді і 116 попереджень про торнадо було видано по всьому штату.
"Наразі безпечна евакуація є надто небезпечною, тому ви маєте сховатися на місці і просто відсидітися", - сказав він.
Згодом стало відомо, що у Флориді внаслідок урагану без світла залишились понад 1,1 мільйона будинків і підприємств. Очікується, що кількість відключень зростатиме в міру того, як тропічний штормовий вітер просуватиметься вглиб штату.
У місті Сент-Пітерсбург за три години випало майже 23 сантиметри опадів: це тримісячна середня норма дощу для цього міста. Водночас у Тампі оголошено найвищий рівень небезпеки повеней, оскільки випало від 25 до 35 см опадів.
- 7 жовтня стало відомо, що на Флориду насувається новий ураган. "Мілтон" став другим ураганом, що накриє Флориду менш як за два тижні.
- Згодом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав жителів прибережних районів Флориди негайно евакуюватися у зв'язку із наближенням урагану "Мілтон".
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