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"Це питання життя і смерті": Байден закликав мешканців Флориди негайно евакуюватися через ураган "Мілтон"

Катерина Ганжа
9 жовтня, 2024 середа
22:18
Світ Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав жителів прибережних районів Флориди негайно евакуюватися у зв'язку із наближенням урагану "Мілтон"

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Про це повідомляє Голос Америки.

"Якщо вам наказано евакуюватися, ви повинні негайно евакуюватися... Зараз, зараз, зараз. Ви вже повинні були евакуюватися. Це питання життя і смерті, і це не перебільшення", - наголосив Байден.

Що відомо про ураган "Мілтон"?

Повідомляється, що "Мілтон" став третім за швидкістю посилення штормом в Атлантиці. Він перетворився із 1-ї категорії на 5-ту менш ніж за 24 години.

У середу "Мілтон" наблизився до узбережжя Мексиканської затоки у Флориді. Населення мало лише кілька годин, аби евакуюватися або сховатися у безпечному місці. Очікується, що ураган принесе шорм, шквальні вітри та зливи в регіон, який два тижні тому вже постраждав від урагану "Хелен".

Мільйони людей уздовж узбережжя протяжністю понад 300 миль отримали наказ про евакуацію, зазначають у виданні.

Шторм насувається на регіон Тампа-Бей, де проживає понад 3 мільйони людей. Втім, синоптики вважають, що його траєкторія може змінитися до того, як він вийде на сушу.

Очікується, що "Мілтон" збереже ураганну силу, поки перетинатиме півострів Флорида, створюючи небезпеку штормових нагонів і на Атлантичному узбережжі штату.

Хоча швидкість вітру може ще зменшитися, розміри урагану збільшуються, створюючи загрозу для прибережних районів, додають у виданні.

"Є велика впевненість у тому, що цей ураган завдасть потужного удару і спричинить величезні збитки", - сказав губернатор Флориди Рон Десантіс.

Повідомляється також, що авіакомпанії та енергетичні фірми почали зупиняти свою роботу у Флориді.

  • Наприкінці вересня потужний Ураган "Хелен" накрив узбережжя штату Флорида в Сполучених Штатах Америки. Стихія принесла не тільки сильний вітер, а й зливи.
Теги:
Суспільство
негода
Джо Байден
США
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