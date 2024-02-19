Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір балотуватися на другий термін на посаду президентки Єврокомісії

Про це повідомляє The Guardian.

Протягом останнього року 65-річна очільниця найвпливовішої інституції Брюсселя обережно приховувала свої наміри, відводячи від себе всі питання на цю тему.

Проте оголошення її кандидатури на наступні п'ять років є першим кроком у чотиримісячній передвиборчій боротьбі. Дехто припускає, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас може стати кандидатом на цю посаду влітку, коли буде зроблено остаточний вибір.

Після затвердження її кандидатури партією CDU, вона повинна отримати підтримку двох інших партій Європейської народної партії (ЄНП), правоцентристського угруповання в Європейському парламенті, до якого також входять керівні партії Греції, Ірландії, Литви та Швеції.

Наступним кроком стане голосування на з'їзді ЄНП у березні, який відбудеться в Бухаресті.

Згідно з повідомленням, вибір президента Єврокомісії пов'язаний із результатами виборів до Європарламенту, запланованих на 6-9 червня, але це буде залежати від того, як пройдуть вибори в Європарламенті.