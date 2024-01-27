Мішель залишиться на посаді президента Європейської ради через побоювання, що її може отримати Орбан

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідне рішення Мішель прийняв за шість днів до вирішальної зустрічі лідерів ЄС, на якій, як очікується, Орбан вкотре заблокує надання Україні пакету допомоги в розмірі 50 млрд євро.

У п'ятницю, 26 січня, Мішель заявив, що передумав після того, як став об'єктом "інтенсивної уваги ЗМІ" і деяких "екстремальних реакцій" за межами європейських інституцій.

Його рішення викликало припущення, що Орбан може випадково стати президентом з липня, якщо держави-члени не зможуть оперативно знайти наступника.

За звичайних обставин керівники головних інституцій ЄС обираються після європейських виборів у червні. Цей процес може тривати багато місяців і, згідно з правилами ЄС, країна, яка головує на ротаційній основі протягом шести місяців, заступає на посаду за відсутності новообраного президента.

Оскільки Угорщина мала головувати в ЄС протягом другого півріччя, це передало б кермо влади Орбану.

"Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії або підривало цю інституцію і наш європейський проєкт, а також не було використано будь-яким чином для розколу Європейської Ради", - зазначив Мішель.

Роль президента включає головування на засіданнях Європейської ради та посередництво в укладанні угод між країнами-членами, включаючи нинішню боротьбу за підтримку Угорщиною пакету підтримки для України.