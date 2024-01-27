Мішель залишиться на посаді президента Європейської ради через побоювання, що її може отримати Орбан
Президент Європейської ради Шарль Мішель відмовився від планів достроково піти з посади через побоювання, що це може призвести до того, що цю посаду обійме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Про це повідомляє The Guardian.
Відповідне рішення Мішель прийняв за шість днів до вирішальної зустрічі лідерів ЄС, на якій, як очікується, Орбан вкотре заблокує надання Україні пакету допомоги в розмірі 50 млрд євро.
У п'ятницю, 26 січня, Мішель заявив, що передумав після того, як став об'єктом "інтенсивної уваги ЗМІ" і деяких "екстремальних реакцій" за межами європейських інституцій.
Його рішення викликало припущення, що Орбан може випадково стати президентом з липня, якщо держави-члени не зможуть оперативно знайти наступника.
За звичайних обставин керівники головних інституцій ЄС обираються після європейських виборів у червні. Цей процес може тривати багато місяців і, згідно з правилами ЄС, країна, яка головує на ротаційній основі протягом шести місяців, заступає на посаду за відсутності новообраного президента.
Оскільки Угорщина мала головувати в ЄС протягом другого півріччя, це передало б кермо влади Орбану.
"Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії або підривало цю інституцію і наш європейський проєкт, а також не було використано будь-яким чином для розколу Європейської Ради", - зазначив Мішель.
Роль президента включає головування на засіданнях Європейської ради та посередництво в укладанні угод між країнами-членами, включаючи нинішню боротьбу за підтримку Угорщиною пакету підтримки для України.
- 7 січня Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту улітку, тому достроково залишить посаду. Якщо це станеться, наступником Шарля тимчасово може стати чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
- Згідно з європейським законодавством обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Європейської ради від країни, яка головує в ній. Новий склад парламенту розпочне роботу в липні, а в цей час у Єврораді головуватиме Угорщина.
- Як пише Politico, з огляду на напружені стосунки з Угорщиною більшість країн Європейського Союзу "відчайдушно хотіли б уникнути" сценарію того, що протягом шести місяців Радою керуватиме прем'єр країни Віктор Орбан.
- 8 січня Мішель заявив, що в разі його відставки з посади є багато способів уникнути того, щоб його наступником став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
- Після виборів до Європарламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.
- Згодом стало відомо, що Мішель зняв свою кандидатуру на цьогорічних виборах до Європейського парламенту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе