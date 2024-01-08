Мішель заявив, що існує багато способів завадити Орбану обійняти посаду голови Євроради
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у разі його відставки з посади існує багато способів уникнути того, щоб його наступником став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що Мішель відреагував на критику свого рішення брати участь у виборах до Європарламенту улітку 2024 року і достроково залишити посаду очільника Євроради.
"Я хочу прояснити, що в будь-якому випадку в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде в липні, тому раді буде легко ухвалити рішення... Існує безліч інструментів, якщо буде політична воля, уникнути Віктора Орбана", - заявив він.
Деякі спостерігачі за ЄС зменшують значення кроку Мішеля. Хосук Лі-Макіяма з аналітичного центру Європейського центру міжнародної політичної економії заявив, що це "просто зміщує гонку за його наступника на шість-дев'ять місяців раніше".
Однак інші засудили рішення президента Євроради як "необачне". Альберто Алеманно, професор права ЄС у Європейському коледжі, сказав, що цей крок був "не лише егоїстичним, а й безвідповідальним".
- Напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту улітку, тому достроково залишить посаду. Якщо це станеться, наступником Шарля тимчасово може стати чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
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