Мішель заявив, що існує багато способів завадити Орбану обійняти посаду голови Євроради

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Мішель відреагував на критику свого рішення брати участь у виборах до Європарламенту улітку 2024 року і достроково залишити посаду очільника Євроради.

"Я хочу прояснити, що в будь-якому випадку в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде в липні, тому раді буде легко ухвалити рішення... Існує безліч інструментів, якщо буде політична воля, уникнути Віктора Орбана", - заявив він.

Деякі спостерігачі за ЄС зменшують значення кроку Мішеля. Хосук Лі-Макіяма з аналітичного центру Європейського центру міжнародної політичної економії заявив, що це "просто зміщує гонку за його наступника на шість-дев'ять місяців раніше".

Однак інші засудили рішення президента Євроради як "необачне". Альберто Алеманно, професор права ЄС у Європейському коледжі, сказав, що цей крок був "не лише егоїстичним, а й безвідповідальним".