Президент Євроради Мішель зняв свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

Про це повідомляє La libre.

"Я не хочу, щоб суперечки відволікали нас від суттєвого та шкодили інституції, яку я очолюю, а отже, європейському проєкту", - обґрунтував своє рішення Мішель.

Він зауважив, що "образливі випади все частіше переважають над фактичними та об’єктивними аргументами", що впливає на розвиток демократії.

Мішель також визнав, що недооцінив "масштаб і радикальність деяких негативних реакцій" на оголошення про балотування до Європарламенту.

"Мій вибір викликав жваву полеміку в ЗМІ. Я дещо цього передбачав, враховуючи безпрецедентний аспект — сміливість мого підходу. Але я недооцінив масштаб і радикальність певних негативних реакцій не всередині Європейської ради, а поза нею", - сказав він.