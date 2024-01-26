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Президент Євроради Мішель зняв свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

26 січня, 2024 п'ятниця
20:55
Світ Саміт ЄС, Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель зняв свою кандидатуру на цьогорічних виборах до Європейського парламенту

Про це повідомляє La libre.

"Я не хочу, щоб суперечки відволікали нас від суттєвого та шкодили інституції, яку я очолюю, а отже, європейському проєкту", - обґрунтував своє рішення Мішель.

Він зауважив, що "образливі випади все частіше переважають над фактичними та об’єктивними аргументами", що впливає на розвиток демократії.

Мішель також визнав, що недооцінив "масштаб і радикальність деяких негативних реакцій" на оголошення про балотування до Європарламенту.

"Мій вибір викликав жваву полеміку в ЗМІ. Я дещо цього передбачав, враховуючи безпрецедентний аспект — сміливість мого підходу. Але я недооцінив масштаб і радикальність певних негативних реакцій не всередині Європейської ради, а поза нею", - сказав він.

  • 7 січня Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту улітку, тому достроково залишить посаду. Якщо це станеться, наступником Шарля тимчасово може стати чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
  • Згідно з європейським законодавством обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Європейської ради від країни, яка головує в ній. Новий склад парламенту розпочне роботу в липні, а в цей час у Єврораді головуватиме Угорщина.
  • Як пише Politico, з огляду на напружені стосунки з Угорщиною більшість країн Європейського Союзу "відчайдушно хотіли б уникнути" сценарію того, що протягом шести місяців Радою керуватиме прем'єр країни Віктор Орбан.
  • 8 січня Мішель заявив, що в разі його відставки з посади є багато способів уникнути того, щоб його наступником став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
  • Після виборів до Європарламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля.
Теги:
ЄС
Європа
Європарламент
Угорщина
Віктор Орбан
Європейська рада
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