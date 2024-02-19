Уряд Угорщини відмовився приймати делегацію сенаторів США, яка прибула для зустрічі в Будапешт
У неділю, 18 лютого, двопартійна делегація сенаторів США відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом та закликала уряд країни негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, але урядовці відмовилися зустрічатися з сенаторами
Про це повідомляє The Washington Post.
Сенатори розчаровані тим, що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією.
"Зі вступом Швеції до НАТО Угорщина і ваш прем'єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним народам світу", - заявив сенатор-республіканець Том Тілліс під час пресконференції в посольстві США у Будапешті.
За словами сенаторки-демократки Джин Шахін, розчаровує те, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона "налаштована оптимістично" і сподівається, що питання про вступ Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться на засідання 26 лютого.
Сенатор-демократ Кріс Мерфі назвав відмову уряду Орбана від зустрічі "дивною і тривожною".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав у п'ятницю, що вітає візит сенаторів, але заявив, що "не варто намагатися чинити на нас тиск, тому що ми є суверенною країною".
Угорщина єдина з 31 члена НАТО досі не ратифікувала заявку Швеції.
- Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорський парламент може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли збереться на нову весняну сесію наприкінці цього місяця.
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