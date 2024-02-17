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Орбан заявив, що Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до кінця місяця

17 лютого, 2024 субота
17:37
Світ Віктор Орбан

У суботу, 17 лютого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорський парламент може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли збереться на нову весняну сесію наприкінці цього місяця

Про це повідомляє Reuters.

"Це гарна новина, що наша суперечка зі Швецією незабаром буде врегульована", - заявив Орбан. - Ми рухаємося в тому напрямку, що на початку весняної сесії парламенту зможемо ратифікувати вступ Швеції до НАТО".

Очікується, що парламент збереться 26 лютого.

Угорський прем'єр наголосив, що він і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зробили кроки "для відновлення довіри" між двома країнами. Однак він не уточнив, що це були за кроки.

У виданні пояснили, що Угорщина залишається єдиною країною НАТО, яка ще не ратифікувала заявку Швеції, адже цей процес вимагає підтримки всіх членів Альянсу. Зволікання призвело до погіршення відносин зі США і викликало занепокоєння серед американських союзників.

Керівна партія Орбана "Фідес" причиною затримки ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО назвала необґрунтовані звинувачення Швеції в тому, що вона підриває демократію в Угорщині.

Орбан неодноразово заявляв, що його уряд підтримує вступ Швеції до НАТО, але відповідне законодавство застрягло в угорському парламенті з середини 2022 року.

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

23 жовтня 2023 року президент Туреччини Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО. 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО.

25 січня Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО.

25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Відтак Угорщина залишилася єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО. 

Посол США в Угорщині заявляв, що Сполучені Штати невдоволені тим, що ратифікація вступу Швеції до НАТО триває так довго Він також зазначив, що США не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду. Про це ж говорив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Теги:
Швеція
Угорщина
Віктор Орбан
НАТО
вступ до НАТО
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