Усі члени НАТО погодились на те, аби наступним генсеком став прем'єр Нідерландів Рютте, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Румунія, президент якої зняв свою кандидатуру, підтвердила підтримку очільнику уряду Нідерландів після того, як її висловили Угорщина й Словаччина.

Водночас Politico додає, що Рютте стане генсеком НАТО й замінить Єнса Столтенберга 2 жовтня. За словами видання, це станеться в "критичний час", оскільки премʼєр Нідерландів почне свою роботу "трохи більше ніж за місяць до виборів у США, які сформують долю військового альянсу, що послужив найуспішнішим стримуванням Східної Європи для агресивної Росії".

У матеріалі йдеться, що спостерігачі називають Рютте "заклиначем Трампа" через його здатності укладати угоди з будь-якими політиками. Експрезидент США Дональд Трамп також казав про Рютте, що йому "подобається цей хлопець".