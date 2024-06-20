Усі члени НАТО погодились на те, аби наступним генсеком став прем'єр Нідерландів Рютте, - Politico
Усі 32 країни-члени Північноатлантичного альянсу домовились про те, що наступним генеральним секретарем НАТО стане прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що Румунія, президент якої зняв свою кандидатуру, підтвердила підтримку очільнику уряду Нідерландів після того, як її висловили Угорщина й Словаччина.
Водночас Politico додає, що Рютте стане генсеком НАТО й замінить Єнса Столтенберга 2 жовтня. За словами видання, це станеться в "критичний час", оскільки премʼєр Нідерландів почне свою роботу "трохи більше ніж за місяць до виборів у США, які сформують долю військового альянсу, що послужив найуспішнішим стримуванням Східної Європи для агресивної Росії".
У матеріалі йдеться, що спостерігачі називають Рютте "заклиначем Трампа" через його здатності укладати угоди з будь-якими політиками. Експрезидент США Дональд Трамп також казав про Рютте, що йому "подобається цей хлопець".
- 20 червня президент Румунії Клаус Йоханніс заявив про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря НАТО. Відтак єдиним кандидатом залишився прем’єр Нідерландів Марк Рютте.
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