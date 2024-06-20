Президент Румунії відкликав свою кандидатуру на пост генсека НАТО
Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря НАТО. Відтак єдиним кандидатом залишився прем’єр Нідерландів Марк Рютте
Про це йдеться на сайті президента Румунії.
Під час засідання Ради оборони Румунії 20 червня президент Клаус Йоханніс заявив, що наприкінці минулого тижня він оголосив союзникам по НАТО, що знімає свою кандидатуру на посаду генерального секретаря Альянсу.
Зазначається, що він попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на посаду генсека НАТО, і вони висловилися на користь підтримки Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів.
Таким чином, Румунія стала останньою країною, яка зняла свої заперечення щодо кандидатури Марка Рютте на посаді генсека НАТО.
Раніше нідерландська телерадіокомпанія NOS, посилаючись на неназвані джерела, повідомляла, що Рютте залишиться єдиним кандидатом на посаду генсека НАТО, а президент Румунії Клаус Йоганніс найближчим часом начебто відкличе свою кандидатуру.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок, 18 червня, висловився на підтримку кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів на посаду очільника Північноатлантичного альянсу. Окрім нього, 18 червня заявив про підтримку кандидатури Рютте на посаду нового очільника НАТО й президент Словаччини Петер Пеллегріні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.41 Купівля 40.41Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.39Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе