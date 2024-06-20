Президент Румунії відкликав свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Про це йдеться на сайті президента Румунії.

Під час засідання Ради оборони Румунії 20 червня президент Клаус Йоханніс заявив, що наприкінці минулого тижня він оголосив союзникам по НАТО, що знімає свою кандидатуру на посаду генерального секретаря Альянсу.

Зазначається, що він попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на посаду генсека НАТО, і вони висловилися на користь підтримки Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів.

Таким чином, Румунія стала останньою країною, яка зняла свої заперечення щодо кандидатури Марка Рютте на посаді генсека НАТО.

Раніше нідерландська телерадіокомпанія NOS, посилаючись на неназвані джерела, повідомляла, що Рютте залишиться єдиним кандидатом на посаду генсека НАТО, а президент Румунії Клаус Йоганніс найближчим часом начебто відкличе свою кандидатуру.