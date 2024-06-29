Усвідомлення катастрофи й заглиблення у рейтинги: Axios розповів про реакцію оточення Байдена на перші теледебати з Трампом

Про це йдеться у матеріалі під назвою "За завісою: олігархія Байдена вирішить його долю", що з'явився на сайті видання.

"Джилл Байден; його (президента - ред.) молодша сестра Валері Байден; і 85-річний Тед Кауфман, давній друг і постійний радник президента, плюс невелика група радників Білого дому, є єдиними, хто приймає рішення щодо Байдена. Цей кухонний кабінет десятиліттями працює як розширена родина, рада старійшин і правляча олігархія. Лише ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена", - зазначає видання.

Читайте також: Голова Палати представників США Джонсон: Білий дім має відсторонити Байдена від президентських обов'язків

Разом з тим, у Білому домі не згодні із тим, що рішення продовжити участь у президентських перегонах попри результати перших теледабатів з Трампом має прийматися не в родинному колі.

"Це більше не стосується сім’ї Джо Байдена чи його емоцій. Йдеться про нашу країну. Це клята катастрофа, з якою потрібно боротися", - сказав Axios один з радників президента.

"Їм потрібно розповісти йому абсолютну правду про те, де він знаходиться", - сказав Axios відомий представник Демократичної партії США, який часто спілкується з президентом Байденом.

Читайте також: "США потребують сильнішого суперника Трампу": газета The New York Times просить Байдена знятися з виборів

"Вірність не означає сліпу вірність", - наголосив він.

Ще одне джерело порталу Axios, що є близьким до родині Байденів, описує настрої всередині згаданого "кухоннного кабінету".

"Вони знають, що це була катастрофа. Але вони думають, що є проблиск надії", - пише Axios й додає, що президенська сім'я зараз вивчає останні соціологічні замірі, зроблені вже після перших теледебатів.