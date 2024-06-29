Усвідомлення катастрофи й заглиблення у рейтинги: Axios розповів про реакцію оточення Байдена на перші теледебати з Трампом
Американський портал Axios вдень у суботу, 29 червня 2024 року, описав хто саме впливає на основні рішення Джо Байдена і як ця група осіб відреагувала на його участь в перших цьогорічних дебатах з Дональдом Трампом
Про це йдеться у матеріалі під назвою "За завісою: олігархія Байдена вирішить його долю", що з'явився на сайті видання.
"Джилл Байден; його (президента - ред.) молодша сестра Валері Байден; і 85-річний Тед Кауфман, давній друг і постійний радник президента, плюс невелика група радників Білого дому, є єдиними, хто приймає рішення щодо Байдена. Цей кухонний кабінет десятиліттями працює як розширена родина, рада старійшин і правляча олігархія. Лише ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена", - зазначає видання.
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Разом з тим, у Білому домі не згодні із тим, що рішення продовжити участь у президентських перегонах попри результати перших теледабатів з Трампом має прийматися не в родинному колі.
"Це більше не стосується сім’ї Джо Байдена чи його емоцій. Йдеться про нашу країну. Це клята катастрофа, з якою потрібно боротися", - сказав Axios один з радників президента.
"Їм потрібно розповісти йому абсолютну правду про те, де він знаходиться", - сказав Axios відомий представник Демократичної партії США, який часто спілкується з президентом Байденом.
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"Вірність не означає сліпу вірність", - наголосив він.
Ще одне джерело порталу Axios, що є близьким до родині Байденів, описує настрої всередині згаданого "кухоннного кабінету".
"Вони знають, що це була катастрофа. Але вони думають, що є проблиск надії", - пише Axios й додає, що президенська сім'я зараз вивчає останні соціологічні замірі, зроблені вже після перших теледебатів.
- Байден визнав незадовільним виступ на дебатах із Трампом, але наразі не збирається знімати власну кандидатуру.
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