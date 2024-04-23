В аеропорту Охотська, що у Хабаровському краю РФ, літак застряг у багнюці

Про це пише Авіаторщина.

Далекосхідна транспортна прокуратура організувала перевірку виконання законодавства у сфері безпеки польотів щодо ФКП "Аеропорти Далекого Сходу". У ході перевірки буде надано оцінку дотримання підприємством обов'язкових вимог при утриманні та експлуатації аеродрому в аеропорту Охотська (Хабарівський край).

Там напередодні літак Ан-24 "Хабаровських авіаліній", який виконував рейс Хабаровськ-Миколаївськ-на-Амурі-Охотськ, після посадки, в процесі рулювання по руліжній доріжці, закопався стійками шасі в розмоклий ґрунт і не зміг доставити пасажирів до аеровокзалу. Їм довелося тупотіти по бруду далі своїм ходом.

Втім, співробітники аеропорту змогли оперативно визволити літак, що застряг, підкопавши грунт і відбуксувавши Ан-24 до місця стоянки спеціальною аеродромною технікою. З Охотська борт вилетів до Хабаровська за розкладом.