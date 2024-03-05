В Албанії відкрилася перша база НАТО на Західних Балканах

Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

На церемонії відкриття були присутні президент Албанії Байрам Бегай, прем'єр-міністр Еді Рама, а також військове керівництво Албанії та НАТО.

Зазначається, що авіабаза Кучова розташована приблизно за 80 км на південь від столиці країни Тирани.

У НАТО виділили на модернізацію авіабази близько 50 млн євро. За ці кошти відремонтували злітно-посадкові смуги, диспетчерську вежу, ангари та склади.

"Авіабаза обслуговуватиме Албанію та забезпечуватиме логістичну підтримку, повітряні операції, тренування та навчання Альянсу", - йдеться в повідомленні.

За словами виконувача обов’язків прессекретаря Ділана Вайта, авіабаза слугуватиме важливим повітряним центром НАТО.

"Перебудова авіабази Кучова є стратегічною інвестицією і свідчить про те, що НАТО продовжує зміцнювати свою присутність на Західних Балканах, у зоні стратегічного значення для Альянсу", - наголосив він.



На початку на авіабазі розмістять два вертольоти Black Hawk і три ударні безпілотники Bayraktar.