Війна в Україні: прем'єр Албанії заявив про готовність країни зробити внесок у боротьбу з РФ

Про це він сказав перед візитом президента України Володимира Зеленського до Тирани, пише Euractiv.

Рама зауважив, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, оскільки вони починають розуміти це перед обличчям спільного ворога – російського диктатора Володимира Путіна.

"Настільки ж, наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Передусім для того, що є найдорожчим для вас – безпеки", – сказав очільник уряду Албанії.

Відповідаючи на запитання, що може запропонувати Тирана "на тлі "втоми" від України", проблем із досягненням консенсусу на рівні ЄС щодо фінансування, невиконання зобов'язань із постачання боєприпасів, нерішучості стосовно деяких форм військової підтримки, а також різних вето і затримок, Рама закликав Захід звернути увагу на поточний стан справ.

Албанський прем'єр наголосив, що "кожен повинен виконати свої зобов'язання".

"Якщо подивитися на наші країни, то Чорногорія, Північна Македонія, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, які повністю солідарні з Україною, скажуть щось більшим і багатшим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня зацікавленість є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримок і обмежень може тривати довше", – сказав він.