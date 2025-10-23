В Amazon представили прототип розумних окулярів зі штучним інтелектом для водіїв доставки
В Amazon представили прототип розумних окулярів зі штучним інтелектом, які призначені для водіїв доставки компанії
Про це повідомляє BBC.
Окуляри під назвою Amelia оснащені камерою та вбудованим дисплеєм і з’єднуються з жилетом, на якому є кнопка для фотографування доставлених посилок.
"Ми тестуємо їх у низці локацій із понад десятком партнерів із доставки та сотнями водіїв по всій країні", - розповіла віцепрезидентка Amazon з питань транспорту Беріл Томей.
Хоча Amazon усе ще проводить експерименти з новинкою, компанія планує спершу запровадити використання окулярів серед водіїв у Північній Америці, а згодом – у світі. За словами Томей, водії "вже здійснюють реальні доставки з цими окулярами".
Вона також не виключає можливості, що у майбутньому окуляри Amelia стануть доступними для звичайних користувачів.
Беріл Томей відмітила, що розумні окуляри можуть визначати, коли вони перебувають у транспортному засобі, що рухається, і в такому разі автоматично вимикаються.
"З погляду безпеки ми вважаємо це важливим. Жодних відволікань", - наголосила вона.
Повідомляється, що використання окулярів може заощадити до 30 хвилин робочого часу протягом 8–10-годинної зміни, зменшуючи кількість повторюваних дій і допомагаючи водіям швидше знаходити посилки у своїх автомобілях.
Окуляри також мають апаратний перемикач на контролері, який дозволяє водієві вимкнути пристрій і всі його сенсори — зокрема камеру та мікрофон.
Amazon також представила роботизовану руку, яку, за словами компанії, розроблено для спільної роботи з працівниками складів з метою швидшого та точнішого сортування посилок. Цей робот уже використовується на складі в Південній Кароліні. У компанії зазначили, що він допомагає зменшити кількість травм і максимально ефективно використовувати складські площі.
Крім того, Amazon готується впровадити на своїх складах систему штучного інтелекту для управління операціями та надання працівникам рекомендацій щодо підвищення ефективності.
