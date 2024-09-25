В Аризоні невідомі обстріляли офіс Демократичної партії США

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що правоохоронці не встановили, хто причетний до обстрілу. Проте відомо, що відповідний офіс вже обстрілювали тиждень назад з кульової зброї або пістолета BB.

У понеділок телеканали Phoenix показали відео, на якому видно дві кульові діри в дверях і ще дві у вікнах офісу.

"Ми вдячні поліції Темпі за те, що вона швидко прибула на місце події, і нам пощастило, що ніхто не був присутній і не постраждав", - сказав координатор кампанії Демократичної партії Арізони Шон МакЕнерні.