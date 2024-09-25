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Головна Світ В Аризоні невідомі обстріляли офіс Демократичної партії США

В Аризоні невідомі обстріляли офіс Демократичної партії США

Катерина Єсікова
25 вересня, 2024 середа
06:32
Світ стрілянина в США

У передмісті Фінікса (штат Аризона) невідомий відкрив вогонь по офісу кампанії Демократичної партії США. Ніхто не постраждав, проте є пошкодження

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Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що правоохоронці не встановили, хто причетний до обстрілу. Проте відомо, що відповідний офіс вже обстрілювали тиждень назад з кульової зброї або пістолета BB.

У понеділок телеканали Phoenix показали відео, на якому видно дві кульові діри в дверях і ще дві у вікнах офісу.

"Ми вдячні поліції Темпі за те, що вона швидко прибула на місце події, і нам пощастило, що ніхто не був присутній і не постраждав", - сказав координатор кампанії Демократичної партії Арізони Шон МакЕнерні. 

  • 23 вересня нове загальнонаціональне опитування NBC News показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців.
Теги:
Кримінал
вибори у США
США
Камала Гарріс
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