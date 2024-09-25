В Аризоні невідомі обстріляли офіс Демократичної партії США
У передмісті Фінікса (штат Аризона) невідомий відкрив вогонь по офісу кампанії Демократичної партії США. Ніхто не постраждав, проте є пошкодження
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що правоохоронці не встановили, хто причетний до обстрілу. Проте відомо, що відповідний офіс вже обстрілювали тиждень назад з кульової зброї або пістолета BB.
У понеділок телеканали Phoenix показали відео, на якому видно дві кульові діри в дверях і ще дві у вікнах офісу.
"Ми вдячні поліції Темпі за те, що вона швидко прибула на місце події, і нам пощастило, що ніхто не був присутній і не постраждав", - сказав координатор кампанії Демократичної партії Арізони Шон МакЕнерні.
- 23 вересня нове загальнонаціональне опитування NBC News показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.69
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.53
- Актуальне
- Важливе