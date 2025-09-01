В Австралії авто протаранило ворота російського генконсульства
У Сіднеї в Австралії автомобіль протаранив ворога генерального консульства РФ 1 вересня. Водія арештували
Про це повідомляє ABC News.
Зазначено, що подія відбулася близько 8 ранку понеділка. 39-річний водій білого позашляховика протаранив ворота та вʼїхав на територію російського генконсульства, вікна автівки пошкоджені. На момент вʼїзду працівники установи перебували в будівлі.
Водія заарештували та доставили до поліцейського відділку. Нині обставини інциденту зʼясовують, відкрито кримінальне розслідування.
- Минулого року посольство РФ у Празі облили штучною кров'ю після удару по Україні.
