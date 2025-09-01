Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ В Австралії авто протаранило ворота російського генконсульства

В Австралії авто протаранило ворота російського генконсульства

Дар'я Куркіна
1 вересня, 2025 понедiлок
09:14
Світ Австралія

У Сіднеї в Австралії автомобіль протаранив ворога генерального консульства РФ 1 вересня. Водія арештували

Зміст

Про це повідомляє ABC News.

Зазначено, що подія відбулася близько 8 ранку понеділка. 39-річний водій білого позашляховика протаранив ворота та вʼїхав на територію російського генконсульства, вікна автівки пошкоджені. На момент вʼїзду працівники установи перебували в будівлі.

Водія заарештували та доставили до поліцейського відділку. Нині обставини інциденту зʼясовують, відкрито кримінальне розслідування.

  • Минулого року посольство РФ у Празі облили штучною кров'ю після удару по Україні.
Теги:
Новини
Росія
Австралія
Читайте також:
Володимир Ар'єв
Автор Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
Волгоградський НПЗ
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
Андрій Парубій
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
Київ
+23.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.96
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
10:24
Дмитро Пєсков
ISW назвав три напрямки інформполітики Кремля, спрямовані на підрив європейської підтримки України
10:23
У Києві та Одесі затримали агентів РФ, які готували нові атаки по містах: серед них ексвійськова
10:16
Ексклюзив
китай ракета
Китайська армія не доросла до рівня американської, але це ціль КНР, - китаєзнавиця Голод
10:00
OPINION
Воєнні дії можуть припинитися в найближчі місяці?
09:56
Кароль Навроцький
Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну
09:53
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Поліція виявила у злочині слід РФ
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 вересня: скільки коштують євро та долар
09:35
Оновлено
землетрус
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до 622, понад півтори тисячі поранених
09:16
ППО
Вночі ППО знешкодила 76 з 86 ворожих безпілотників
09:00
OPINION
Андрій Парубій. In memoriam
08:42
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин перед візитом у Китай оглянув новий завод з виробництва ракет
08:22
Ексклюзив
підземна школа у Харкові
Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти", - депутатка облради Куц
08:13
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України
08:12
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 190 боїв: третина - на Покровському напрямку
08:04
Володимир Путін
Сподіваюся, що зустріч на Алясці відкриває дорогу до миру: Путін на саміті ШОС у Китаї зробив низку заяв щодо війни в Україні
08:03
OPINION
Вузли, які Трамп хоче розв'язати, не бізнесові, а екзистенційні. І в цьому біда
08:00
Ексклюзив
Я за те, щоб у нас були нові катедри русистики, - письменниця Кузнєцова
07:35
Аналітика
ядерна зброя
"Ядерна парасолька" США дала збій: як Токіо, Сеул та Київ думають про свою бомбу у непевному світі Трампа й війн. Пояснюємо
07:32
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європа розробила "досить точний план" відправлення військ в Україну, - фон дер Ляєн
07:30
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 4 танки, гелікоптер, та 850 військових
07:22
"Майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана": агенти "Атеш" розвідали стоянку Чорноморського флоту РФ під Севастополем
06:59
Україна Польща
Польща депортувала українця, який погрожував підпалами
06:34
Білорусь
У Білорусі розпочалися навчання ОДКБ, де РФ ділитиметься досвідом війни проти України
05:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 вересня: на Київщині працювала ППО
2025, неділя
31 серпня
23:41
Дональд Трамп
У Парижі 4 вересня європейці знову зустрінуться з Трампом щодо України, - Financial Times
23:07
Володимир Соловйов
"Ви будете сильно здивовані". Соловйов каже, що у РФ є підстава спільно з Іраном напасти на Азербайджан
23:01
У Фастові на Київщині затримали чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину
22:29
прапор України
75% опитаних українців підтримують зупинку вогню лише за умови надійних міжнародних гарантій безпеки, - соціологічна група "Рейтинг"
22:15
Ексклюзив
Перевчати когось українській мові нам абсолютно не потрібно, це приватний простір, ніхто не може його порушувати, - письменниця Кузнєцова
21:47
Абу-Убейда в "арафатці" та з відкритими обличчям
Ізраїль заявив про ліквідацію у Газі речника військового крила ХАМАС
21:35
Путін в Кремлі
Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ
21:14
Ексклюзив
Письменниця Євгенія Кузнєцова
Кузнєцова: Українська мова - це елемент престижу
21:07
Володимир Зеленський
"Працюємо щоб забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо", - Зеленський
20:43
Папа Римський Лев XIV
"Голос зброї має замовкнути": Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні та діалогу
20:25
Ексклюзив
Андрій Парубій
Якщо замовником вбивства Парубія є РФ, це не сподобається російській політичній еліті, бо знімає табу для наших спецслужб, - соціолог Шульга
20:16
Протягом дня росіяни атакували Дніпровщину дронами, ракетами і КАБами: є постраждалі, серед яких – дитина
20:15
Оновлено
ФК "Карпати"
"Динамо" розтрощило "Полісся", а "Шахтар" переміг "Олександрію": результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
20:10
Трамп
Між Трампом й демократами з Іллінойсу розгорівся скандал: мер Чикаго та губернатор штату обіцяють чинити опір міграційними рейдами нацгвардії
20:02
OPINION
Тиха інтервенція, яку ми ігнорували й... ігноруємо далі. І не лише ми
19:58
Суддя Вікторія Літвінова з Приморського районного суду Одеси
Живе у Швейцарії, має гроші та дітей від бізнесмена, на користь якого приймала рішення: що відомо про зняту з посади суддю Літвінову з Одеси
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV