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В Австралії зіткнулися два легкомоторні літаки: є загиблі

Катерина Ганжа
26 жовтня, 2024 субота
13:29
Світ зіткнення двох легкомоторних літаків у Сіднеї

В суботу, 26 жовтня, два легкомоторні літаки зіткнулися у повітрі в лісистій місцевості на південному заході Сіднея. Внаслідок інциденту загинули три людини

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Про це повідомляє 9News. 

За даними видання, зіткнулися легкомоторні літаки Jabiru і Cessna 182. На борту одного літака загинули двоє чоловіків, а у другому літаку – пілот.

Повідомляється, що літаки впали на територію сільського господарства, а уламки розкидало поміж деревами. 

Місцеві жителі прибігли на допомогу, але не змогли дістатися до місця події, оскільки в чагарнику спалахнула пожежа. Сільська пожежна служба стримувала полум'я до того, як рятувальні бригади змогли дістатися до уламків.

Розслідуванням причин катастрофи займатиметься Австралійське бюро транспортної безпеки (ATSB).

"Група слідчих, які мають досвід експлуатації та технічного обслуговування літаків, готується відправитися на місця аварії обох літаків, щоб розпочати роботу зі збору доказів. Протягом найближчих днів слідчі проведуть картографування місця події, оглянуть уламки обох літаків і вилучать будь-які відповідні компоненти для подальшого дослідження на технічних об'єктах ATSB в Канберрі", - йдеться у повідомленні слідчого.

  • У неділю, 2 червня, під час авіашоу у Португалії зіткнулися два літаки для виконання трюків. У результаті іспанський пілот одного з літаків загинув.
Теги:
Новини
Австралія
авіакатастрофа
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