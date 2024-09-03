В Австрії підрахували, скільки українців працевлаштовані в країні

Про це інформує Укрінформ, посилаючись на дані дослідження, проведеного на замовлення Служби зайнятості Австрії.

Вказано, що з-поміж 81 тисячі українців, дві третини - жінки. Крім того, 45% зареєстрованих мешкали у Відні.

Статистичне управління Австрії вказує, що 21 184 українці мали офіційне працевлаштування, ще 6016 українських біженців зареєстровані у Службі зайнятості. Дослідження показало, що переважно громадяни України працюють у сферах розміщення, харчування та торгівлі.

"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу", - зазначив генеральний директор служби Йоганнес Копф.