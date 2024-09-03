В Австрії підрахували, скільки українців працевлаштовані в країні
Станом на початок 2024 року в Австрії зареєструвались близько 81 тисячі громадян України, з них 30% - працевлаштовані
Про це інформує Укрінформ, посилаючись на дані дослідження, проведеного на замовлення Служби зайнятості Австрії.
Вказано, що з-поміж 81 тисячі українців, дві третини - жінки. Крім того, 45% зареєстрованих мешкали у Відні.
Статистичне управління Австрії вказує, що 21 184 українці мали офіційне працевлаштування, ще 6016 українських біженців зареєстровані у Службі зайнятості. Дослідження показало, що переважно громадяни України працюють у сферах розміщення, харчування та торгівлі.
"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу", - зазначив генеральний директор служби Йоганнес Копф.
- Водночас у першому кварталі 2024 року в Естонії працювали 57% українців із тимчасовим захистом, що майже на 10% більше, ніж у 2023.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе