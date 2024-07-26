В Естонії на 10% зросла кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом

Про це повідомляє ERR.

Серед 33 400 громадян України з тимчасовим захистом, які проживають в Естонії, близько 20 тис. з них є працездатного віку.

У матеріалі йдеться, у першому кварталі 2024 року в Естонії працювали 57% українців з тимчасовим захистом, що майже на 10% більше, ніж рік тому.

Згідно з даними, 39% громадян України займаються низькокваліфікованою працею, 24,8% працюють у сфері промисловості, 16,8% – у сфері послуг і торгівлі, коли 16,4% займаються адміністративною роботою.

Зазначається, що заробітна плата українців у першому кварталі цього року становила 1424 євро, коли для естонців - 1933 євро.

Також у матеріалі вказана статистика громадян України, які не працюють в Естонії: їх налічується близько 3,1 тис. - це 6,5% від безробітних у державі.

Відомо, що з початку року статус тимчасового захисту оформили 3 тис. українців в Естонії.