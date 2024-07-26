В Естонії на 10% зросла кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом
У першому кварталі 2024 року в Естонії працювали 57% українців із тимчасовим захистом, що майже на 10% більше, ніж у 2023
Про це повідомляє ERR.
Серед 33 400 громадян України з тимчасовим захистом, які проживають в Естонії, близько 20 тис. з них є працездатного віку.
У матеріалі йдеться, у першому кварталі 2024 року в Естонії працювали 57% українців з тимчасовим захистом, що майже на 10% більше, ніж рік тому.
Згідно з даними, 39% громадян України займаються низькокваліфікованою працею, 24,8% працюють у сфері промисловості, 16,8% – у сфері послуг і торгівлі, коли 16,4% займаються адміністративною роботою.
Зазначається, що заробітна плата українців у першому кварталі цього року становила 1424 євро, коли для естонців - 1933 євро.
Також у матеріалі вказана статистика громадян України, які не працюють в Естонії: їх налічується близько 3,1 тис. - це 6,5% від безробітних у державі.
Відомо, що з початку року статус тимчасового захисту оформили 3 тис. українців в Естонії.
- 4 травня стало відомо, що лише кожен п'ятий з понад мільйона українських біженців працевлаштований у Німеччині: серед основних причин - невизнання диплома, отриманого в Україні, та проблеми з мовними курсами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе