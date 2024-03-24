В Єревані озброєні чоловіки намагалися потрапити до відділку поліції: є поранені
У неділю, 24 березня, у Єревані троє озброєних громадян намагалися проникнути в будівлю поліції району Нор Норк. Зловмисники застосували гранату, внаслідок чого двоє з них були поранені
Про це повідомляє News.am.
Інцидент стався близько 15:00 за Київським часом.
Як зазначили у виданні, унаслідок застосування гранати двоє з трьох озброєних громадян, які намагалися проникнути в адміністративну будівлю відділу поліції, дістали поранення і їх було госпіталізовано.
За даними поліції, один з нападників деякий час продовжував перебувати навпроти будівлі відділу поліції. Правоохоронці розпочали відповідні роботи з його знешкодження.
Невдовзі у соцмережах почали ширитися чутки, що озброєні нападники є членами "Бойового братерства" і вимагають звільнення своїх товаришів по команді.
Однак, за словами речника міністерства внутрішніх справ Вірменії Нарека Саркісяна, наразі всіх підданих приводу членів "Бойового братства" відпущено на свободу.
Згодом, як зазначили у місцевому виданні 168.am, у результаті проведеної спецназом спецоперації озброєного чоловіка було знешкоджено.
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У вівторок, 19 березня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія передасть Азербайджану 4 прикордонні села, аби повернутися до кордонів Радянського Союзу в рамках зусиль з досягнення миру.
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