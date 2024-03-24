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В Єревані озброєні чоловіки намагалися потрапити до відділку поліції: є поранені

24 березня, 2024 неділя
17:45
Світ полиция района Нор Норк в Ереване

У неділю, 24 березня, у Єревані троє озброєних громадян намагалися проникнути в будівлю поліції району Нор Норк. Зловмисники застосували гранату, внаслідок чого двоє з них були поранені

Про це повідомляє News.am.

Інцидент стався близько 15:00 за Київським часом.

Як зазначили у виданні, унаслідок застосування гранати двоє з трьох озброєних громадян, які намагалися проникнути в адміністративну будівлю відділу поліції, дістали поранення і їх було госпіталізовано.

За даними поліції, один з нападників деякий час продовжував перебувати навпроти будівлі відділу поліції. Правоохоронці розпочали відповідні роботи з його знешкодження.

Невдовзі у соцмережах почали ширитися чутки, що озброєні нападники є членами "Бойового братерства" і вимагають звільнення своїх товаришів по команді. 

Однак, за словами речника міністерства внутрішніх справ Вірменії Нарека Саркісяна, наразі всіх підданих приводу членів "Бойового братства" відпущено на свободу.

Згодом, як зазначили у місцевому виданні 168.am, у результаті проведеної спецназом спецоперації озброєного чоловіка було знешкоджено.

  • У вівторок, 19 березня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія передасть Азербайджану 4 прикордонні села, аби повернутися до кордонів Радянського Союзу в рамках зусиль з досягнення миру.

Теги:
Кримінал
Вірменія
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