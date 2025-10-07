Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ

В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ

Марія Музиченко
7 жовтня, 2025 вiвторок
23:03
Світ Естонія

У вівторок, 7 жовтня, громадянина Естонії засудили до 4 років і 11 місяців позбавлення волі за шпигунство на користь Росії

Зміст

Про це повідомляє ERR.

Громадянина Естонії Івана Дмитрієва визнали винним у здійсненні та підтримці шпигунської діяльності, спрямованої проти Естонської Республіки. Суд засудив агента до 4 років і 11 місяців ув’язнення.

За версією обвинувачення, у період з березня по травень 2025 року Іван Дмитрієв співпрацював з офіцером прикордонного підрозділу ФСБ Олександром Бобковим, передаючи йому розвідувальну інформацію. Зокрема, російську спецслужбу цікавили відомості про Кайтселійт (Сил оборони), політичну ситуацію в Нарві, музей Нарвського замку та переміщення естонських військових у місті.

Зазначається, що Дмитрієва затримали одразу після того, як він взяв участь у військових навчаннях та планував поїздку до Росії для зустрічі з куратором. 

За словами заступника генерального директора КАПО (поліції безпеки) Тааві Нарітса, російські спецслужби активно цікавляться особами, пов’язаними з естонськими силовими структурами, а також їхніми близькими.

  • 19 вересня МЗС Естонії направило ноту протесту посольству РФ у зв’язку з закликами Москви до молоді здобувати освіту в Росії або на тимчасово окупованих територіях України.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
Естонія
агенти Кремля
