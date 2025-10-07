В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
У вівторок, 7 жовтня, громадянина Естонії засудили до 4 років і 11 місяців позбавлення волі за шпигунство на користь Росії
Про це повідомляє ERR.
Громадянина Естонії Івана Дмитрієва визнали винним у здійсненні та підтримці шпигунської діяльності, спрямованої проти Естонської Республіки. Суд засудив агента до 4 років і 11 місяців ув’язнення.
За версією обвинувачення, у період з березня по травень 2025 року Іван Дмитрієв співпрацював з офіцером прикордонного підрозділу ФСБ Олександром Бобковим, передаючи йому розвідувальну інформацію. Зокрема, російську спецслужбу цікавили відомості про Кайтселійт (Сил оборони), політичну ситуацію в Нарві, музей Нарвського замку та переміщення естонських військових у місті.
Зазначається, що Дмитрієва затримали одразу після того, як він взяв участь у військових навчаннях та планував поїздку до Росії для зустрічі з куратором.
За словами заступника генерального директора КАПО (поліції безпеки) Тааві Нарітса, російські спецслужби активно цікавляться особами, пов’язаними з естонськими силовими структурами, а також їхніми близькими.
- 19 вересня МЗС Естонії направило ноту протесту посольству РФ у зв’язку з закликами Москви до молоді здобувати освіту в Росії або на тимчасово окупованих територіях України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.54
- EUR Купівля 48.01Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе