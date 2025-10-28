В Естонії поблизу військової бази знищили невідомий БПЛА

Про це пише Postimees.

Один із безпілотників вдалося збити, однак його уламки знайти не змогли.

"17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них збили з антидронової рушниці", – повідомила прессекретарка Генштабу Сил оборони Лійз Ваксманн.

Як зазначила Ваксманн, Сили оборони спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони проводили пошуки збитого дрона, проте в районі ймовірного падіння його не виявили.

Інших деталей у Генштабі не розголошують. Ваксманн наголосила, що Сили оборони "не коментують детально інциденти, пов'язані з безпекою".