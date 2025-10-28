В Естонії поблизу військової бази знищили невідомий БПЛА
17 жовтня у південній частині Естонії, поблизу військової бази Reedo, зафіксували два безпілотники невстановленого походження
Про це пише Postimees.
Один із безпілотників вдалося збити, однак його уламки знайти не змогли.
"17 жовтня о 16:30 союзники виявили дрони, що летіли в безпосередній близькості від військового містечка 2-ї піхотної бригади. Один із них збили з антидронової рушниці", – повідомила прессекретарка Генштабу Сил оборони Лійз Ваксманн.
Як зазначила Ваксманн, Сили оборони спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони проводили пошуки збитого дрона, проте в районі ймовірного падіння його не виявили.
Інших деталей у Генштабі не розголошують. Ваксманн наголосила, що Сили оборони "не коментують детально інциденти, пов'язані з безпекою".
- Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у понеділок, 27 жовтня, заявив, що країна готова знищувати російські дрони, які порушують її повітряний простір.
