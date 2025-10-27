Естонія висловила готовність збивати дрони РФ, що порушують її повітряний простір

Про це він сказав на спільній пресконференціїз очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

"Так. Як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи і всі можливості. Естонія — частина НАТО понад 20 років", - підкреслив міністр.

За словами Цахкни, Альянс налаштований рішуче захищати свої кордони й очікує активнішої взаємодії, посилення військової присутності та узгоджених дій у разі подібних порушень.