Естонія висловила готовність збивати дрони РФ, що порушують її повітряний простір
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у понеділок, 27 жовтня, заявив, що країна готова знищувати російські дрони, які порушують її повітряний простір
Про це він сказав на спільній пресконференціїз очільником МЗС України Андрієм Сибігою.
"Так. Як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи і всі можливості. Естонія — частина НАТО понад 20 років", - підкреслив міністр.
Читайте також: Російські винищувачі та "невідомі" дрони в ЄС: чи готова Європа до протистояння у гібридній війні
За словами Цахкни, Альянс налаштований рішуче захищати свої кордони й очікує активнішої взаємодії, посилення військової присутності та узгоджених дій у разі подібних порушень.
- 21 вересня стало відомо, що російські МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії, зафіксували сигнали від італійських F-35, але не відреагували на них.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.32
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.32
- Актуальне
- Важливе