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В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей

20 лютого, 2024 вiвторок
18:38
Світ Естонія

В Естонії затримали 10 людей, які діяли на замовлення російських спецслужб та проводили гібридну операцію в країні

Про це повідомляє ЕRR.

З грудня по лютий естонська поліція затримала 10 людей, яких підозрюють у роботі на спецслужби Росії. Зокрема, вона виявила підозрюваних у псуванні легкових авто міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса та журналіста порталу Delfi Андрія Шумакова.

"Естонія успішно припинила гібридну операцію російських спецслужб на нашій території", - написала прем'єр-міністерка країни Кая Каллас.

Держпрокурор Трійну Олев повідомила, серед затриманих є громадяни Естонії, Росії та люди з подвійним громадянством. За свої діяння вони отримували гроші.

Також зазначено, згідно з підозрою, фігуранти знали, що діють за дорученням спецслужб Росії.

"Здебільшого вербували через групу в соцмережах, але були серед затриманих і жителі Росії, яких завербували у РФ. Були замовлення на конкретні пам'ятники. Частині планів ми запобігли, були в цих людей наміри розбити ще кілька автомобілів. Велика частина затриманих була і раніше знайома поліції. Не виключаємо, що кількість підозрюваних може збільшитися", - розповів гендиректор поліції Марго Паллосон.

У прокуратурі повідомили, що мета такої операції - "посіяти страх і створити напруженість в естонському суспільстві".

Відповідно до версії слідства, підозрювані мали різні ролі. Деякі з осіб, які діяли за завданням спецслужб РФ, збирали інформацію для підготовки правопорушень, а деякі - були виконавцями.

Водночас естонські правоохоронці стверджують, що затриманим доручили розбити машини очільника МВС, журналіста Delfi, а також осквернити меморіали країни.

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Теги:
Росія
Естонія
Війна з Росією
гібридна війна
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