В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей
В Естонії затримали 10 людей, які діяли на замовлення російських спецслужб та проводили гібридну операцію в країні
Про це повідомляє ЕRR.
З грудня по лютий естонська поліція затримала 10 людей, яких підозрюють у роботі на спецслужби Росії. Зокрема, вона виявила підозрюваних у псуванні легкових авто міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса та журналіста порталу Delfi Андрія Шумакова.
"Естонія успішно припинила гібридну операцію російських спецслужб на нашій території", - написала прем'єр-міністерка країни Кая Каллас.
Держпрокурор Трійну Олев повідомила, серед затриманих є громадяни Естонії, Росії та люди з подвійним громадянством. За свої діяння вони отримували гроші.
Також зазначено, згідно з підозрою, фігуранти знали, що діють за дорученням спецслужб Росії.
"Здебільшого вербували через групу в соцмережах, але були серед затриманих і жителі Росії, яких завербували у РФ. Були замовлення на конкретні пам'ятники. Частині планів ми запобігли, були в цих людей наміри розбити ще кілька автомобілів. Велика частина затриманих була і раніше знайома поліції. Не виключаємо, що кількість підозрюваних може збільшитися", - розповів гендиректор поліції Марго Паллосон.
У прокуратурі повідомили, що мета такої операції - "посіяти страх і створити напруженість в естонському суспільстві".
Відповідно до версії слідства, підозрювані мали різні ролі. Деякі з осіб, які діяли за завданням спецслужб РФ, збирали інформацію для підготовки правопорушень, а деякі - були виконавцями.
Водночас естонські правоохоронці стверджують, що затриманим доручили розбити машини очільника МВС, журналіста Delfi, а також осквернити меморіали країни.
- 15 лютого співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали українця, який готувався до вчинення диверсій на запит російських спецслужб.
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