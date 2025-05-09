В естонській Нарві на кордоні з Росією розмістили плакат з Путіним в образі Гітлера

Відповідне фото поширили на facebook-сторінці Нарвського музею. Також про це повідомило ERR.

Плакат з написом "Putler " вивісили на стіні Нарвського замку, він звернений у бік Росії.

"Це наш меседж, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини. Сьогодні, в день Європи, ми відзначаємо мир і свободу. Із завершенням Другої світової війни саме мир і свобода, повага до суверенітету, принципи солідарності, стали базовими цінностями Європейського співтовариства. Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини – воєнними злочинами", – зазначила директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова про причини, з яких вивісили плакат.

Марія Сморжевських-Смирнова наголосила, що це "не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція".

Після початку вторгнення Росії в Україну музей Нарви вже третій рік поспіль вивішує на 9 травня банер із гаслом "Путін — військовий злочинець", щоб його було видно на іншому березі з російської сторони кордону — в Івангороді.

Своєю чергою в Івангороді щороку на 9 травня на набережній встановлюють екрани та сцену, які можна спостерігати з боку Естонії. У 2025 році на екрані росіяни транслювали сусідам "парад перемоги", а пізніше на набережній розпочався концерт "Береги Перемоги".