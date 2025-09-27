В головах лідерів США та Європи ще є думки про спробу відвернути загрозу великої війни, - Пристайко

Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"НАТО попереджало Росію не один раз, що атака на будь-який засіб НАТО - чи це є танк, чи це є корабель, чи це навіть комп'ютер у кіберпросторі, і всі ці демейни визначені як операційні демейни для ведення війни - і повітря, і вода, і земля, і кіберпростір також, і за формальними ознаками цей напад є нападом на НАТО. Так само Росія може розглядати це як напад", - сказав він.

Пристайко нагадав, що дехто з експертів заявляє, що у цих же дронах не сидять російські пілоти, - ні, насправді для формального початку військових дій, агресії цього достатньо.

"Далі треба розбиратись, хто на чиї території залітав чи не залітав, - це все дуже складно. Але насправді, коли це все, оця невизначеність лягає на нездатність, неготовність, небажання вжити заходів, тоді ми бачимо, що виявляється. Єдине можу сказати на захист, - що ми з вами теж не одразу повірили, що буде війна, не одразу були готові вжити всіх заходів можливих, не звертали уваги, коли в нас злітали в повітря один за одним військові склади з ракетами, і чомусь ми не усвідомлювали, що вже може бути прямолінійніше, ніж майбутня атака, правда?", - зазначив ексміністр.

Дипломат наголосив, що тоді виникає така ситуація, як зараз з Альянсом.

От вони сидять і згідно з 4-ю статтею ведуть консультації безпекові і визначають, чи став один із членів об'єктом нападу, агресії чи це ще наполовину агресія? Чи може всі 10 випадково збились, маючи сімки польських операторів? Ну, чому б їм не мати, літаючи по Україні, сім-карти польських операторів? Як оце військове пояснення ввійде в голову політиків і вони будуть здатні діяти, виділяти, виокремлювати бюджет, переводити країну на військові потужності, вимагаючи додаткової мобілізації і так далі, тоді ми з вами будемо розуміти, що все - на превеликий жаль, війна невідворотна", - вважає Пристайко.

На його думку, це так само як було під час Першої світової війни: з моменту мобілізації нації вже ввійшли в стан війни, навіть не стріляючи ще один в одного, - вже війна невідворотна.

"Цього найбільше бояться мирні нації. Чи вдасться якимось чином відвернути цю загрозу, попередити Росію – ну, це якраз останні спроби дипломатії: розмови з Китаєм, розмови в ООН, жорсткі заяви, м'які заяви, заклики і аплодисменти, червоні доріжки в Алясці. Це всі заходи, які все ще є перед військовими. Нам вони з вами не подобаються, але я розумію, що в головах європейських лідерів і Сполучених Штатів це все ще спроби якимось чином відвернути оцю загрозу колосальну, яку жодний демократичний уряд не може переступити. Ми з вами вимушені, ми в цьому живемо три з половиною роки", - підсумував експосол.