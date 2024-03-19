В Індії анонсували візит Кулеби: названо дати

Про це повідомляє The Hindu з посиланням на дипломатичне джерело.

Зазначається, що повідомлення про майбутній візит Кулеби з'явилися за декілька днів після того, як радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал поговорив телефоном із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Видання підкреслило, що за візитом Кулеби пильно спостерігатимуть, адже це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни.

Візит українського міністра відбудеться на тлі повідомлень про те, що кількох індійців ошукали шахрайські агентства з працевлаштування для роботи помічниками російських військових на фронті бойових дій з Україною.

У перші місяці війни також з'являлися повідомлення про те, що Україна залучила деяких індійців-нерезидентів, які добровільно погодилися діяти на боці України. Очікується, що ці питання будуть порушені під час візиту Кулеби до Індії.